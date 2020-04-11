С переходом экономического кризиса в глобальную фазу падение цен на нефть станет неизбежным. Об этом политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 10 апреля

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Корнилов обратил внимание на то, что экономический кризис уже наступил и избежать его не получится, так как связан он не только с нефтью, но и с пандемией коронавируса.

«Если кризис станет глобальным, если предприятия начнут закрываться (а мы видим, сколько миллионов безработных зарегистрировано только за последние три недели), то будет падать и спрос на нефть, на газ, на любое сырье, по большому счету. И это такой эффект домино — он будет еще длительным», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его словам, несмотря на усилия нефтяных стран по удержанию цены на нефть, ее скачки неизбежны.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.