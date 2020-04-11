В четверг, 9 апреля, состоялись переговоры по нефти формата ОПЕК+, в ходе которых стороны договорились сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки. Для вступления сделки в силу требуется еще согласие Мексики.
Корнилов обратил внимание на то, что экономический кризис уже наступил и избежать его не получится, так как связан он не только с нефтью, но и с пандемией коронавируса.
«Если кризис станет глобальным, если предприятия начнут закрываться (а мы видим, сколько миллионов безработных зарегистрировано только за последние три недели), то будет падать и спрос на нефть, на газ, на любое сырье, по большому счету. И это такой эффект домино — он будет еще длительным», — подчеркнул эксперт.
Поэтому, по его словам, несмотря на усилия нефтяных стран по удержанию цены на нефть, ее скачки неизбежны.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.