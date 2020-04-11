Польский политолог Якуб Корейба заявил в интервью изданию Украина.ру, что президент Белоруссии Александр Лукашенко построил независимое государство, а украинским властям не удалось переориентироваться на Европу, и украинцы не считают возвращение в Россию чем-то ужасно страшным

По словам эксперта, нет и уже не будет универсального ключа к успеху политического курса на постсоветском пространстве, потому что каждая страна идёт по своему пути развития, и между ними не осталось ничего общего, кроме исторического прошлого. Суздальцев рассказал, как Белоруссия и Казахстан пакостят России в вопросах экономики © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«С точки зрения условной концепции Бжезинского, Белоруссия и Казахстан — это два самых больших достижения всех тех, кто видит необходимость сдерживания России. 30 лет назад про них писали русские патриоты «сезонное государство», «переходный период», «скоро назад в родную гавань» и так далее. Эксперты на Западе и особенно мы тут, на «недо-Западе», в Центральной Европе тоже во всё это верили, только со знаком минус», — сказал в интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба.

По его словам, за последние 30 лет Белоруссия достигла успехов, в отличие от Украины, которая допустила промахи.

«С точки зрения интересов польской элиты, единственная функция этих государств — это не быть Россией. И Белоруссия, хотя она существует в сложнейших внешних и внутренних условиях, с ней справляется блестяще. Лукашенко построил независимую Белоруссию. Памятник ему надо ставить в Варшаве. А вот Украина — не очень. И я не говорю про то, что они в прямом смысле не сберегли от Москвы часть своей территории, а об общем морально-политическом и культурно-психологическом климате. Я часто бываю на Украине и вижу, что попытки осуществить европейский выбор в исполнении украинских политиков дали такой результат, что для многих людей возвращение в Россию не кажется чем-то ужасно страшным. С точки зрения интересов Запада это контрпродуктивно, не для этого Западу нужна Украина», — заявил Корейба.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последний год позволял себе несколько резких высказываний в адрес России. Главным образом претензии касались тарифов на энергоресурсы — белорусский лидер считает, что раз уж Москвы и Минск образуют союзное государство, то цены для белорусских потребителей должны быть схожими с тем, которые предложены российским.