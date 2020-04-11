По его словам, за самовольную вырубку деревьев штраф гораздо меньше, чем за прогулку с детьми в парке.
«Семнадцать тысяч гривен за воздух, что называется. Получается, что в Украине — пандемия страха. Какой-то массовый психоз. И люди боятся не только вируса, но и огромных штрафов, которые непонятно как можно выплатить. Боятся потерять работу, боятся, что завтра элементарно нечего будет есть», — рассказал Сергей Форест.
Государству в такой ситуации надо оказывать помощь людям, отменив коммунальные платежи и выплатив минимальную зарплату людям, которые остались дома, утверждает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.