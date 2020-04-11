Штраф за нарушение карантинных мер в размере 17 тысяч гривен никак не вяжется с размером средней зарплаты или пенсии. Рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель Сергей Форест

Сергей Форест из Житомира: На Украине эпидемия страха © Facebook, Сергей Форест

«Семнадцать тысяч гривен за воздух, что называется. Получается, что в Украине — пандемия страха. Какой-то массовый психоз. И люди боятся не только вируса, но и огромных штрафов, которые непонятно как можно выплатить. Боятся потерять работу, боятся, что завтра элементарно нечего будет есть», — рассказал Сергей Форест.

Государству в такой ситуации надо оказывать помощь людям, отменив коммунальные платежи и выплатив минимальную зарплату людям, которые остались дома, утверждает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.