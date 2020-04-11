Действующий президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп использует против своего соперника - кандидата от демократов Джо Байдена - его украинский скандальный бэкграунд. Об этом политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 10 апреля

Коронавирус уравнял рейтинги Трампа и Байдена - опрос © AP, Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Таким образом, кандидатом от Демпартии станет Байден.

По словам Корнилова, он надеялся на то, что Байден не сойдет с дистанции, потому что иначе все украинские дела, которые расследует адвокат Трампа Руди Джулиани, были бы «положены под сукно».

«Сейчас, когда Байден действительно уже будет соперником Трампа в президентской кампании, я уверен, в эти дела вдохнут новую жизнь… В скором времени новые и новые материалы, которые Джулиани насобирал против Байдена по "украинскому досье", будут использованы», — сказал политолог.

Напомним, сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти на Украине в 2014 году Генпрокуратура расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.

В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 миллиард кредитных гарантий.

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