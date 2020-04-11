Ранее стало известно, что потенциальный кандидат от демократов Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Таким образом, кандидатом от Демпартии станет Байден.
По словам Корнилова, он надеялся на то, что Байден не сойдет с дистанции, потому что иначе все украинские дела, которые расследует адвокат Трампа Руди Джулиани, были бы «положены под сукно».
«Сейчас, когда Байден действительно уже будет соперником Трампа в президентской кампании, я уверен, в эти дела вдохнут новую жизнь… В скором времени новые и новые материалы, которые Джулиани насобирал против Байдена по "украинскому досье", будут использованы», — сказал политолог.
Напомним, сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти на Украине в 2014 году Генпрокуратура расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто.
В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 миллиард кредитных гарантий.
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