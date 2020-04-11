По словам собеседника издания, на Украине сейчас полыхают лесные пожары. Однако неизвестно, осталась ли в распоряжении пожарных техника для тушения горящих лесов.
«Говорят, что повышен радиационный фон, по некоторым данным, чуть ли не в 39 раз. Но раз радиация не имеет запаха и цвета, то поговорили и забыли. Сначала подняли волну: не выходите никуда, закрывайте окна. Но прошла пара дней, гари нет, ничем не пахнет, и вроде опять все хорошо… Мы живем в мире фейков. И отличить фейк от правды невероятно сложно. То, что говорят СМИ, нельзя принимать на веру. Надо проверять, как на самом деле», — рассказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.