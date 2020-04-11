Публикации в украинских СМИ нельзя принимать на веру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал композитор Владимир Быстряков, комментируя слухи о повышенном радиационном фоне в Киеве

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

«Говорят, что повышен радиационный фон, по некоторым данным, чуть ли не в 39 раз. Но раз радиация не имеет запаха и цвета, то поговорили и забыли. Сначала подняли волну: не выходите никуда, закрывайте окна. Но прошла пара дней, гари нет, ничем не пахнет, и вроде опять все хорошо… Мы живем в мире фейков. И отличить фейк от правды невероятно сложно. То, что говорят СМИ, нельзя принимать на веру. Надо проверять, как на самом деле», — рассказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.