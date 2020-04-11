Украинцы привыкли ничему не верить, но, с другой стороны, готовы поверить во что угодно под влиянием пропаганды, рассказал композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

«Зато когда из Италии в те же Новые Санжары приехали заробитчане, их не поместили ни в какой карантин и встретили с песнями и плясками. Почему? Потому что «гроши привэзли». А что была опасность инфицирования, так про это никто и не вспомнил. Так что народ у нас забит идеологией, он привык не верить ничему и, с другой стороны, верить всему. Поэтому все у нас так и происходит», считает Владимир Быстряков.

Быстряков также напомнил, что Институт нацпамяти, которой занимается пропагандой русофобии, получил от государства 13 млн гривен в разгар кризиса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.