Собеседник издания напомнил, как жители Новых Санжар под Полтавой градом камней встретили своих соотечествеников, прибывших на карантин из китайского Уханя.
«Зато когда из Италии в те же Новые Санжары приехали заробитчане, их не поместили ни в какой карантин и встретили с песнями и плясками. Почему? Потому что «гроши привэзли». А что была опасность инфицирования, так про это никто и не вспомнил. Так что народ у нас забит идеологией, он привык не верить ничему и, с другой стороны, верить всему. Поэтому все у нас так и происходит», считает Владимир Быстряков.
Быстряков также напомнил, что Институт нацпамяти, которой занимается пропагандой русофобии, получил от государства 13 млн гривен в разгар кризиса.
Полностью интервью можно прочитать здесь.