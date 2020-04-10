Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам резко отчитал тех, кто сжигает траву. Запись обращения была опубликована на YouTube-канале Офиса президента в пятницу, 10 апреля

«Человеческое варварство с привкусом пепла». Украине предрекли черные пожарища вместо весенней зелени © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«И в этом контексте я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах. В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилась на 30%. Ваше "безразлично" — это пожары на территории в 20 000 гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА», — заявил Зеленский.

Он также поприветствовал увеличение штрафов за сжигание травы до 6 тысяч гривен и предложил Раде подумать о более жестком уголовном наказании за такие действия.