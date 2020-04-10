Президент Украины Владимир Зеленский заступился за учителей, которые отметились рядом заметных ляпов во время телеуроков. Об этом глава государства заявил в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента в пятницу, 10 апреля

Украина: телеуроки со звёздами начинаются со скандала © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что украинские учителя работают перед телекамерами не ради денег или славы, а по «зову сердца».