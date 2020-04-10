Телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина остаются дома, на Украине стартовали с понедельника, 6 апреля. Телеучителя уже успели отличиться несколькими «ляпами»: перепутали Николая I с Николаем II, «переместили» Австралию в Атлантический океан и «переселили» белых медведей в Антарктику.
«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что украинские учителя работают перед телекамерами не ради денег или славы, а по «зову сердца».