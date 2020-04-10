Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил в защиту экс-нардепа Татьяны Черновол, которую подозревают в поджоге офиса Партии регионов и убийстве человека. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 10 апреля

По мнению Авакова, бывший адвокат Виктора Януковича, а ныне глава Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков начал уголовное расследование против Черновол, не учитывая «конфликт интересов».

«Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев — участвовала в гражданских протестах… Таня — талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику… Неподсудных в стране нет — и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, — неадекватно и постыдно», — написал Аваков.

Татьяна Черновол. Биографическая справка © Facebook, Владимир Струмковский

«Да, Таня такая — она лазит через заборы и говорит то, что думает — не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально — но наказывать Таню подлостью нельзя! Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же, как Таня, — приходите ко мне, жду. Попробуйте», — добавил Аваков.

После обысков у экс-депутата Татьяны Черновол 10 апреля правоохранители предъявили ей подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов. Ей грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.