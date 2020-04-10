В воскресенье, 12 апреля, в Израиле условия карантина начнут постепенно смягчаться. Об этом 10 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер

Введут отсрочку и на выплату штрафов за нарушение карантина. Другие изменения будут постепенно происходить после окончания празднования Песаха, который отмечается иудеями с 8 по 16 апреля.

«Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Моллы, кафе и рестораны будут закрыты. Потом начнут работать торговые центры — без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины. Есть возможность того, что парикмахеры и косметологи возобновят работу — при условии использования защитных масок», — рассказал источник в правительстве порталу «Едиот ахронот».

Другие ограничения по карантину пока остаются в силе.

За минувшие сутки количество случаев COVID-19 в Израиле достигло 10 095. Эпидемия коронавируса унесла жизни 92 человек.