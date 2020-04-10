Общественный транспорт начнет выйдет на маршруты уже в 5:30, чтобы граждане смогли добраться до работы. До этого в Израиле можно было пользоваться только услугами такси и служб доставки.
Введут отсрочку и на выплату штрафов за нарушение карантина. Другие изменения будут постепенно происходить после окончания празднования Песаха, который отмечается иудеями с 8 по 16 апреля.
«Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Моллы, кафе и рестораны будут закрыты. Потом начнут работать торговые центры — без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины. Есть возможность того, что парикмахеры и косметологи возобновят работу — при условии использования защитных масок», — рассказал источник в правительстве порталу «Едиот ахронот».
Другие ограничения по карантину пока остаются в силе.
За минувшие сутки количество случаев COVID-19 в Израиле достигло 10 095. Эпидемия коронавируса унесла жизни 92 человек.