Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры – разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба Кремля

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК+» договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Д.Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Трамп и Путин в разговоре также затронули некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества стран, в том числе в космической сфере.

Днем ранее президенты также обсуждали по телефону положение на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.