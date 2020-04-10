«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК+» договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Д.Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», — говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса и дали оценку принимаемым в России и США мерам по борьбе с заболеванием.
Отмечается, что Трамп и Путин в разговоре также затронули некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества стран, в том числе в космической сфере.
Днем ранее президенты также обсуждали по телефону положение на нефтяном рынке с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.