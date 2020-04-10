Установив режим чрезвычайной ситуации, правительство Украины не взяло на себя дополнительные обязательства перед гражданами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал житомирский журналист Сергей Форест

Сергей Форест из Житомира: На Украине эпидемия страха © Facebook, Сергей Форест

«Этим государство тоже ограничило граждан в некоторых правах. Массовые протесты невозможны, это для власти очень удобно… Возможно, в условиях распространения коронавирусной инфекции это и оправданная мера, но пока не видно, чтобы государство взяло на себя дополнительные обязательства перед гражданами. Себя власть имущие и в условиях эпидемии не забывают, не урезают себе зарплаты и премии. При этом простые люди всем что-то должны», — рассказал собеседник издания.

По словам Сергея Фореста, возникает абсурдная ситуация, когда два десятка полицейских ловят человека, который всего лишь вышел на пробежку в парке.

Полностью интервью можно прочитать здесь.