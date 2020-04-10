Из-за введенных на Украине мер в рамках коронавирусного карантина оказалась парализована работа различных предприятий малого и среднего бизнеса, в т.ч. производителей сырья для туалетной бумаги. По оценкам специалистов, запасов макулатуры, из которой делают этот необходимый каждому товар, хватит на 10 дней.
На ситуацию негативно также повлияло закрытие пунктов приема вторсырья. Сейчас украинские производители вынуждены везти сырье из Румынии, Польши и Словакии. Если раньше эта доля составляла 30%, то сейчас уже больше половины.