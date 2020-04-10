Из-за введенных карантинных мер на Украине чуть больше, чем через неделю подойдут к концу запасы сырья для производства туалетной бумаги. Такой неутешительный прогноз прозвучал в сюжете «Фактов» от 10 апреля

Украина.ру на Youtube Бортник: Из-за карантина Украина потеряет полмиллиона рабочих мест