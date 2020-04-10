В интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба отметил, что попытки руководства Украины перевести страну на европейский путь развития дают противоположный эффект

По словам эксперта, к 2020 году между Польшей и Украиной — разрыв цивилизационного масштаба, и еси нынешняя динамика сохранится, то в скором времени Украина опустится до африканского уровня жизни.

«Украинский политический режим занимает первое место в чемпионате издевательства над собственным населением. И что? Да ничего. Но он существует и будет существовать дальше, потому что всё идёт в логике системы. Я даже не знаю, хорошая это или плохая новость для украинцев», — сказал в интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба. Уровень безработицы на Украине остается одним из самых высоких в Европе — Минэкономразвития © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Вместо европейского уровня жизни, как обещали активисты майдана, страна потеряла Крым, в Донбассе продолжается гражданская война, объём госдолга увеличился на $10 млрд, ВВП сократился примерно на 25% по сравнению с 2013 годом, тарифы на ЖКХ в среднем выросли в 9 раз, пенсии стали меньше на 30-50%. Более того, при предыдущей власти ущемлялась свобода слова, журналистам не позволяли выполнять свой профессиональный долг — рассказывать правду о происходящем, некоторые из них отсидели в тюрьме ни за что, а несколько человек погибли при невыясненных обстоятельствах.

«Как заставить украинцев работать на Украину, не знает никто — ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Москва. Единственное объяснение этого феномена в том, что они сами не понимают свои интересы. Я не говорю обо всех украинцах, но похоже на то, что критической массы, которая была бы способна сформулировать (не говоря уже об осуществлении на деле) такую категорию, как национальные интересы и государственные приоритеты, на Украине нет. Это не смог сделать ни один формальный или неформальный институт: парламент, президент, регионы, интеллектуальная элита, заграничная диаспора, олигархи, никто», — заявил Корейба.