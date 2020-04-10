В Житомире цены на продукты питания взлетели после того, как власти закрыли рынки. Ломбарды тем временем продолжают работать, рассказал изданию Украина.ру сказал журналист и общественный деятель Сергей Форест

Сергей Форест из Житомира: На Украине эпидемия страха © Facebook, Сергей Форест

«Что-то тут с логикой!… Вместо того, чтобы организовать безопасное посещение людьми рынков, поставить там охрану, как это делают в маркетах, и запускать людей небольшими группами, поставить там антисептики, выдавать посетителям маски… Вместо этого рынки просто закрыли. А это привело к тому, что взвинтились цены на продукты питания», — рассказал Сергей Форест.

Точно так же трудно объяснить запрет на прогулки в городских парках, считает Форест.

Полностью интервью можно прочитать здесь.