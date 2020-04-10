По его словам, люди, которым уже нечего есть, относят в ломбарды нажитое за всю жизнь. Таким образом, отмечает журналист, возникает парадоксальная ситуация: в ломбардах коронавируса нет, а на открытом воздухе на рынках он есть.
«Что-то тут с логикой!… Вместо того, чтобы организовать безопасное посещение людьми рынков, поставить там охрану, как это делают в маркетах, и запускать людей небольшими группами, поставить там антисептики, выдавать посетителям маски… Вместо этого рынки просто закрыли. А это привело к тому, что взвинтились цены на продукты питания», — рассказал Сергей Форест.
Точно так же трудно объяснить запрет на прогулки в городских парках, считает Форест.
Полностью интервью можно прочитать здесь.