В интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба заявил, что эти государства служат санитарным кордоном между Россией и Западом, и если убрать одну из них, то баланс сил в регионе нарушится, поэтому так важно их сохранить

Эксперт сказал, что с точки зрения политической элиты Польши нет никакой разницы в стратегии относительно Украины и Белоруссии, потому что они обе входят состав буферной зоны, которая должна отделять Россию от Европы, — От Нарвы до Одессы проходит линия столкновения между РФ и Западом, или, пользуясь терминологией американского политолога Самуэля Хантингтона, зона столкновения цивилизаций.

«Если Россия и Запад решат что-то менять в балансе сил, то менять начнут именно здесь. Поэтому по всем правилам военного искусства с точки зрения сохранения мира в Европе здесь должны существовать нейтральные, независимые от обеих сторон политические организмы, и их роль — не умничать в делах мировой политики, а просто быть и время от времени умно выдерживать напор того и другого «супостата», — заявил в интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба. Нестор Шуфрич считает, что Украина распадется по югославскому сценарию © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По его словам, если ликвидировать хотя бы одно из государств от Эстонии до Молдавии, баланс сил будет нарушен и начнётся конфликт. Он напомнил, что начало динамике событий, которые привели к Первой мировой войне, дала аннексия Боснии Австро-Венгрией в 1908 году.

«Кстати, это обстоятельство также объясняет удивительное долголетие столь неудачных в плане качества управления государств. В нормальных условиях Белоруссия и Украина, не говоря уже про столь сюрреалистическое государство, как Молдавия, не просуществовали бы и пятилетки: в мире очень мало примеров стран, в которых люди живут настолько плохо при наличии неплохого потенциала развития», — добавил Корейба.

В рейтинге слабости государств, который выпускают американский Фонд Мира (The Fund for Peace) и журнал Foreign Policy, по итогам 2019 года Украина заняла 91 место(считается в обратном порядке, то есть в начале самые слабые, а в конце — самые сильные), Белоруссия — 101-е, Молдавия — 103-е. Россию поместили на 73-ю позицию.