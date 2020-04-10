На странице Klymenko-Time в Facebook 10 апреля появилось видео прогулки бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука и главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина на берегу Днепра, которые пренебрегали обязательными правилами безопасности на время карантина

Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук

«Я просто гуляю», — сказал в камеру Гончарук. Автора ролика решил расспросить бывшего главу правительства о том, когда Украине ждать дефолт и что будет с кредитами от Международного валютного фонда, однако тот предпочел не отвечать.

После замечания, что оба они в условиях карантина не просто гуляют по набережной, но еще и без медицинских масок, Гончарук и Шабунин достали их из карманов и надели на себя.

В начале марта этого года Верховная Рада отправила в отставку Гончарука с поста премьера. Известно, что через некоторое время после этого он улетел на отдых в Португалию в компании экс-мэра города Ирпень в Киевской области Владимира Карплюка.

Между тем, в околополитических кругах Украины давно циркулируют слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации бывшего премьер-министра. Так, по словам экс-министра транспорта Евгения Червоненко, Гончарук и нынешний глава таможни Максим Нефедов не пропускали за последние годы ни одного крупного европейского гей-парада.