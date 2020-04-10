Деньги, которые на Украине выделяют на поддержку националистической идеологии, можно был бы отправить на дотации малоимущему населению. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал композитор Владимир Быстряков

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

«Мы его называем институтом беспамятства. Это институт, который учит нас ненавидеть москалей и все русское. Но у него все финансирование осталось. У нас есть фонд, который курирует супруга бывшего президента Порошенко. Там примерно пять-шесть миллионов гривен. Их никто не перебросил на помощь малоимущим. Если все эти деньги, которые у нас поддерживают идеологию, чуждую большинству населения, раздать бедным, им было бы большое послабление в этой жизни. Но мы же существуем в бесперспективном состоянии, мы не понимаем, в чем дело и чего ждать», — рассказал Быстряков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.