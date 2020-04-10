Институту национальной памяти, рассказал собеседник издания, в разгар кризиса выделили 13 млн гривен.
«Мы его называем институтом беспамятства. Это институт, который учит нас ненавидеть москалей и все русское. Но у него все финансирование осталось. У нас есть фонд, который курирует супруга бывшего президента Порошенко. Там примерно пять-шесть миллионов гривен. Их никто не перебросил на помощь малоимущим. Если все эти деньги, которые у нас поддерживают идеологию, чуждую большинству населения, раздать бедным, им было бы большое послабление в этой жизни. Но мы же существуем в бесперспективном состоянии, мы не понимаем, в чем дело и чего ждать», — рассказал Быстряков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.