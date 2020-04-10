В интервью изданию Украина.ру венгерский политолог Ласло Кемени рассказал, как научно-технический прогресс влияет на жизнь человечества

Существует опасение, что с развитием искусственного интеллекта становятся невостребованными те профессии, функционал которых могут выполнять машины. Ласло Кемени: Человечество на опасной развилке, важно выбрать правильный путь. Времени всё меньше © youtube.com

«В рамках общества, где на первом месте — «эффективность», извлечение из всего прибыли, это так. В границах существующей системы искусственный интеллект становится орудием в руках элит и может представлять, скорее, опасность для большинства», — заявил политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру..

Однако, по его словам, если в качестве критерия обозначить не деньги, а человека, его творческое развитие, то искусственный интеллект становится не проклятием, а благом, не поработителем, а освободителем человека, возможности его развития станут практически безграничными. Будет постепенно преодолено неравенство, уйдёт в прошлое эксплуатация человека человеком.

«Искусственный интеллект станет, возможно, и освободителем природы, частью которой мы являемся — есть основания полагать, что в силах средств искусственного интеллекта вернуть природе то, что человек «украл» в процессе создания цивилизации», — добавил Кемени.