Людям запрещается покидать дома с 13.00 11 апреля по 06.00 13 апреля. Такие же ограничения вводят на период с 18 по 21 апреля.
Отмечается, что эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.
«Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней», — говорится в сообщении.
Также будет ограничен доступ граждан к местам захоронений — не больше двух человек в защитных масках.