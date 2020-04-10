Киевская областная госадминистрация ввела дополнительные ограничения в передвижении граждан, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом 10 апреля администрация сообщает в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области с 11 по 20 апреля.

«Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней», — говорится в сообщении.

Также будет ограничен доступ граждан к местам захоронений — не больше двух человек в защитных масках.