Властям Украины выгодно держать взаперти людей во время карантина, так как тем временем в Киеве идет передел собственности. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал композитор Владимир Быстряков

Композитор Быстряков: Думали, что это ростки, а оказалась плесень © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Между тем, по словам собеседника издания, статистика по Украине не показывает большой рост коронавируса.

«У моего друга разрушили автомобильную мойку по распоряжению мэра города. Власти пользуются тем, что выйти нельзя, протестовать нельзя. В первую очередь это касается бизнеса, который держал помещения в аренде на муниципальной земле. Власти разрушают эти постройки, но строить на этой земле сейчас никто не будет. У нас много ребят, которые и раньше занимались отъемом имущества, наездами, рейдерством. Сейчас это продолжается. Все же сидят по домам, как мы можем защититься?

К 10 апреля количество выявленных случаев коронавируса на Украине перевалило за две тысячи.

Полностью интервью можно прочитать здесь.