С 6 апреля в стане ввели более жесткие нормы карантина. Теперь украинцам нельзя выходить из дома без масок, а передвигаться группами более двух человек запрещено.
Между тем, по словам собеседника издания, статистика по Украине не показывает большой рост коронавируса.
«У моего друга разрушили автомобильную мойку по распоряжению мэра города. Власти пользуются тем, что выйти нельзя, протестовать нельзя. В первую очередь это касается бизнеса, который держал помещения в аренде на муниципальной земле. Власти разрушают эти постройки, но строить на этой земле сейчас никто не будет. У нас много ребят, которые и раньше занимались отъемом имущества, наездами, рейдерством. Сейчас это продолжается. Все же сидят по домам, как мы можем защититься?
К 10 апреля количество выявленных случаев коронавируса на Украине перевалило за две тысячи.
Полностью интервью можно прочитать здесь.