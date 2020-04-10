Власти Италии планируют продлить карантин, введенный из-за распространения коронавируса, до 3 мая. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на итальянские СМИ

Ожидается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте примет указ о продлении карантина 10 и 11 апреля. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Глава итальянского правительства опасается, что, запустив экономику на полную мощность, разрушит результаты работы по сдерживанию вируса. По данным на 10 апреля, в Италии зафиксировано 143,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 18,2 тысячи пациентов скончались, 28,4 тысячи выздоровели.