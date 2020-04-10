Ожидается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте примет указ о продлении карантина 10 и 11 апреля.
При этом, несмотря на продление строгих ограничений, с 14 апреля, вероятно, ожидаются некоторые послабления — разрешат открыться библиотекам, канцелярским магазинам, производителям сельхозтехники, лесопромышленным компаниям и детским магазинам одежды.
Глава итальянского правительства опасается, что, запустив экономику на полную мощность, разрушит результаты работы по сдерживанию вируса.
По данным на 10 апреля, в Италии зафиксировано 143,6 тысяч случаев заражения COVID-19, 18,2 тысячи пациентов скончались, 28,4 тысячи выздоровели.