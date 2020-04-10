Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, будет рассматривать некоторые законы без обсуждения. Об этом 10 апреля заявил спикер Дмитрий Разумков на брифинге, который транслировал парламентский телеканал

«Мы планируем провести заседание с минимальным обсуждением. На некоторых законопроектах, таких как государственный бюджет, коллеги будут настаивать на обсуждении по сокращенной процедуре. Некоторые законы, я думаю, что можно будет голосовать без обсуждения. Как председательствующий, я буду предлагать залу. Если не будет возражений, так и будем делать», — заявил Разумков.

Также он отметил, что, вероятно, депутаты будут настаивать на обсуждении по сокращенной процедуре проекта закона об изменениях в госбюджет-2020.