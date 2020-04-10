В Минске у четырех беременных женщин обнаружен коронавирус. Об этом в пятницу, 10 апреля, в своем Telegram-канале сообщил Минздрав Белоруссии

«Их состояние стабильное. Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней все хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, в Белоруссии зарегистрировано 1793 случая заражения COVID-19, 19 человек скончались, 169 выздоровели.