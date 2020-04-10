«Их состояние стабильное. Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней все хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня», — говорится в сообщении.
Состояние одной из беременных женщин средней степени тяжести, она находится под постоянным наблюдением медиков. Специалисты также наблюдают над их контактами первого и второго уровня.
По данным Минздрава, в Белоруссии зарегистрировано 1793 случая заражения COVID-19, 19 человек скончались, 169 выздоровели.