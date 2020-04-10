Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что в Николаевской области нет коронавируса, и распорядился срочно проверить регион. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Офиса президента Украины

В Николаеве устроили ночную спецоперацию из-за коронавируса, но она не помогла © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Зеленскому сообщили, что в области проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», — сказал президент.