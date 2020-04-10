Отмечается, что Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.
Зеленскому сообщили, что в области проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.
«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», — сказал президент.