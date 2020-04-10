«Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается, но мы работаем над тем, что в принципе нужно согласие трех стран — Российской Федерации, прежде всего, а также Франции и Германии — на проведение саммита», — заявил Кулеба.
При этом он отметил, что формат проведения саммита будет определен после того, как стороны определятся с его датой.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что саммит «нормандской четверки» состоится лишь при условии выполнения договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи в Париже, в первую очередь — прекращение огня в Донбассе.