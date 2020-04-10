Правоохранители после обысков у экс-депутата Татьяны Черновол предъявили ей подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов. Об этом 10 апреля говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины

«По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса», — говорится в сообщении.