Автор петиции Татьяна Прокопьева сообщает, что садовый пылесос — полезная бытовая техника для уборки мусора на приусадебном участке, террасе, дорожках сада. При этом женщина отмечает, что парк им. Писаржевского не является приусадебным участком и частной территорией.
«Сейчас, во время карантина, когда нельзя выходить на улицу, а хочется вдохнуть свежего воздуха, проветрить квартиру невозможно, потому что в парке сдувают пыль, которая попадает в квартиры, особенно нижних этажей. Уличный пылесос используется для листьев, а не для раздувания пыли» — пишет Татьяна.
Чтобы ее рассмотрели в горсовете, она должна собрать 1 тыс. подписей от горожан. На настоящий момент предложение поддержали только 6 человек.