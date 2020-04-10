Жители города Днепр требуют запретить использование садового пылесоса в парке имени Писаржевского, поскольку во время карантина при проветривании квартир в их помещения летит пыль. Об этом 10 апреля говорится в тексте соответствующей петиции

Супрун озабочена новой заморочкой украинцев по поводу коронавируса © Facebook/Уляна Супрун петиции Татьяна Прокопьева сообщает, что садовый пылесос — полезная бытовая техника для уборки мусора на приусадебном участке, террасе, дорожках сада. При этом женщина отмечает, что парк им. Писаржевского не является приусадебным участком и частной территорией.

«Сейчас, во время карантина, когда нельзя выходить на улицу, а хочется вдохнуть свежего воздуха, проветрить квартиру невозможно, потому что в парке сдувают пыль, которая попадает в квартиры, особенно нижних этажей. Уличный пылесос используется для листьев, а не для раздувания пыли» — пишет Татьяна.

Чтобы ее рассмотрели в горсовете, она должна собрать 1 тыс. подписей от горожан. На настоящий момент предложение поддержали только 6 человек.