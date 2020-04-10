Россия предоставит Молдавии военный самолет, который доставит в Кишинев медицинское оборудование из Китая, необходимое для борьбы с коронавирусом. Об этом в пятницу, 10 апреля, на своей странице в Facebook заявил президент республики Игорь Додон

«На следующей неделе при поддержке наших друзей из Китая, а также Российской Федерации, которая предоставила военный самолет, мы сможем доставить в Молдавию около 40 тонн медицинских принадлежностей», — написал Додон.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрировано 1289 случаев заражения COVID-19, 29 человек скончались, 50 выздоровели. С 17 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, в стране закрыты школы, рестораны и общественные места, запрещены собрания численностью более трех человек.