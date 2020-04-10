«На следующей неделе при поддержке наших друзей из Китая, а также Российской Федерации, которая предоставила военный самолет, мы сможем доставить в Молдавию около 40 тонн медицинских принадлежностей», — написал Додон.
Он также отметил, что Молдавия уже получила трехтонный груз из Китая, который включает в себя медицинские маски и комбинезоны, инфракрасные термометры, защитные очки, перчатки и бахилы.
Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрировано 1289 случаев заражения COVID-19, 29 человек скончались, 50 выздоровели. С 17 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, в стране закрыты школы, рестораны и общественные места, запрещены собрания численностью более трех человек.