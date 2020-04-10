Жители Москвы и Санкт-Петербурга опасаются остаться без средств к существованию в течение «нерабочего» месяца в стране. Они рассказали об этом в интервью изданию Украина.ру 9 апреля

Владимир Путин о продлении нерабочих дней в России - видео © кадр из видео Украина.ру

«Все боятся потерять бизнес, работу, зарплату. И это — гораздо страшнее, чем заболеть. Поскольку все, кто работал на "белом" окладе, в принципе остаются при деньгах. Но это только для 60% населения, а многих отправили в отпуск за свой счет. Малый бизнес похоронили. Людей ждет безработица», — заявила организатор светских мероприятий из Санкт-Петербурга Юлия.

В то же время петербуржец Владимир — врач, журналист, писатель — считает, что сейчас с работой в городе пока все в порядке, а зарплаты остались на том же уровне. Тем не менее он не исключает, что результаты подобного карантина станут ощутимы в мае.

В Москве также наблюдается неопределенная ситуация.

«Люди больше всего боятся остаться без денег, потому что бизнес остановился практически во всех сферах. Если в ближайшее время ситуация не нормализуется, многие могут остаться без работы. Этого боится малый и средний бизнес», — сказала топ-менеджер крупного российского туроператора в столице Ольга.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в России зафиксировано более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 76 из которых стали летальными, а 698 пациентов выздоровели.

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