Ранее Дубинский назвал Филатова алкоголиком и упрекнул в том, что мэр Днепра собрался отстреливать собак. Дубинский пригрозил Филатову уголовным делом. Филатов в ответ пообещал побить депутата и посоветовал заниматься своими делами. После чего Дубинский написал пост, в котором нецензурно обругал Филатова и пригрозил ГБР и Нацполицией.
«Бенина говорящая жопа написала-таки на меня заявление в ГБР. Теперь народный депутат Дубинский у нас потерпевший. Я очень рад тому, что смог показать всем, что никакие они не страшные. Они — жалкие ничтожества. Которые прячут свою трусость за большие деньги, охранников и депутатские мандаты. И стоит на них только рыкнуть, как они рефлекторно ссыканут в правую штанину и побегут жаловаться «дяде-милиционеру», — написал Филатов.