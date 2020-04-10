Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский написал на него заявление в Госбюро расследований (ГБР). Об этом вечером 9 апреля он написал в своем Telegram-канале

«Бенина охрана не поможет». Мэр Днепра Филатов обругал матом Дубинского и пообещал избить его © Facebook/Borys Filatov

«Бенина говорящая жопа написала-таки на меня заявление в ГБР. Теперь народный депутат Дубинский у нас потерпевший. Я очень рад тому, что смог показать всем, что никакие они не страшные. Они — жалкие ничтожества. Которые прячут свою трусость за большие деньги, охранников и депутатские мандаты. И стоит на них только рыкнуть, как они рефлекторно ссыканут в правую штанину и побегут жаловаться «дяде-милиционеру», — написал Филатов.