«Конечно, мы хотели бы, чтобы некоторые ограничения после праздников были сняты (после католической пасхи 12 апреля — ред.). Это, конечно, связано с возобновлением функционирования экономики — многие страны планируют такие действия, в том числе и наши соседи», — заявил Дворчик.
Он отметил, что Польша также хотела бы двигаться в направлении послабления ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.
В настоящее время в Польше действует режим эпидемии. Согласно последним данным, в стране зафиксировано более 5,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 174 человека скончались, 284 выздоровели.