Польша к середине апреля планирует отменить часть ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, передает РИА Новости в пятницу, 10 апреля

«Конечно, мы хотели бы, чтобы некоторые ограничения после праздников были сняты (после католической пасхи 12 апреля — ред.). Это, конечно, связано с возобновлением функционирования экономики — многие страны планируют такие действия, в том числе и наши соседи», — заявил Дворчик.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В настоящее время в Польше действует режим эпидемии. Согласно последним данным, в стране зафиксировано более 5,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 174 человека скончались, 284 выздоровели.