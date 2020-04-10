Согласно официальным данным, на сегодняшний день в США зафиксировано более 466 тысяч случаев заболевания коронавирусом, большая часть из которых — порядка 150 тысяч — в Нью-Йорке.
При этом Бергман убеждена, что зараженных гораздо больше — по ее словам, в городе просто нет экспресс-тестов.
«Больных тестируют, только если они не могут дышать самостоятельно — тогда их забирают в больницу. Тех, кто переживает болезнь дома, даже не считают. Это значит, что у нас заболевших сотни тысяч. Людей просто не тестируют», — заявила она.
Украинка считает, что четыре недели назад и сама подхватила коронавирус, но сумела самостоятельно справиться с болезнью, вовремя предприняв меры. Американцы же, по ее словам, «глуповаты» и, подхватывая инфекцию, думают, что это просто простуда, которую они смогут перенести на ногах.
«Поэтому все так быстро распространилось в Нью-Йорке: больные ходили по улицам и заражали здоровых», — резюмировала местная жительница.
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