В Нью-Йорке нет экспресс-тестов на коронавирус, а самостоятельно американцы не в состоянии выявить симптомы инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом одесситка Валерия Бергман, живущая в Нью-Йорке, рассказала в интервью изданию Украина.ру 9 апреля

В США ожидают пик эпидемии коронавируса и готовятся к продлению карантина © AP, John Minchillo

При этом Бергман убеждена, что зараженных гораздо больше — по ее словам, в городе просто нет экспресс-тестов.

«Больных тестируют, только если они не могут дышать самостоятельно — тогда их забирают в больницу. Тех, кто переживает болезнь дома, даже не считают. Это значит, что у нас заболевших сотни тысяч. Людей просто не тестируют», — заявила она.

Украинка считает, что четыре недели назад и сама подхватила коронавирус, но сумела самостоятельно справиться с болезнью, вовремя предприняв меры. Американцы же, по ее словам, «глуповаты» и, подхватывая инфекцию, думают, что это просто простуда, которую они смогут перенести на ногах.

«Поэтому все так быстро распространилось в Нью-Йорке: больные ходили по улицам и заражали здоровых», — резюмировала местная жительница.

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