Разумного «баланса кнута и пряника» во время режима чрезвычайного положения в Кыргызстане не случилось. Об этом гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток - Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов сказал в интервью изданию Украина.ру 9 апреля

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Орлов обратил внимание на то, что подобные запреты могут быть эффективными только в том случае, если государство полностью берет на себя обеспечение населения самым необходимым.

«Милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию. В таких условиях трудно обеспечить сознательность общества, о которой вы говорите… Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время ЧП, в Кыргызстане как-то не случилось», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас к нарушителям комендантского часа применяют разные меры воздействия. Но, учитывая несогласованность действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу, подчеркнул аналитик.

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