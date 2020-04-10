Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Киргизии зафиксировано 280 случаев заболевания коронавирусом, пять из которых стали летальными. В связи с этим в стране введены жесткие карантинные меры вплоть до комендантского часа.
Орлов обратил внимание на то, что подобные запреты могут быть эффективными только в том случае, если государство полностью берет на себя обеспечение населения самым необходимым.
«Милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию. В таких условиях трудно обеспечить сознательность общества, о которой вы говорите… Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время ЧП, в Кыргызстане как-то не случилось», — отметил эксперт.
По его словам, сейчас к нарушителям комендантского часа применяют разные меры воздействия. Но, учитывая несогласованность действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу, подчеркнул аналитик.
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