Следующий год для президента Украины Владимира Зеленского станет сложным, поскольку появится риск покинуть должность и страдать от депрессии. Об этом 10 апреля «Главреду» рассказал астролог Влад Росс

«2021-й — это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка», — заявил специалист. Символ момента - повешенный человек. Астролог заявил о смертельной опасности для Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Астролог отметил, что если украинский лидер потеряет президентский пост то, скорее всего, причиной будет добровольное отречение или угроза жизни.

«Большой вопрос — удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее», — сказал он.

Ранее Влад Росс предсказал возможность покушения на нынешнего украинского лидера. По его словам, на такой шаг может пойти кто-то из ближайшего окружения Зеленского.