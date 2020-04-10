«Джонсон сделал такую же ставку и проиграл»: Золотарев о политике Лукашенко в условиях пандемии
«Джонсон сделал такую же ставку и проиграл»: Золотарев о политике Лукашенко в условиях пандемии
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Накануне главу британского правительства перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас его жизнь вне опасности, но в ближайшее время исполнять свои обязанности он не сможет.

«Я думаю, что особенно важно позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели», — цитирует издание исполняющего обязанности главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В канцелярии премьера сообщили, что Борис Джонсон в хорошем настроении.

COVID-19 у британского премьера диагностировали больше недели назад. В начале этой недели его перевели в палату интенсивной терапии.

 

 

 

 