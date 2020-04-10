Накануне главу британского правительства перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас его жизнь вне опасности, но в ближайшее время исполнять свои обязанности он не сможет.
«Я думаю, что особенно важно позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели», — цитирует издание исполняющего обязанности главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
В канцелярии премьера сообщили, что Борис Джонсон в хорошем настроении.
COVID-19 у британского премьера диагностировали больше недели назад. В начале этой недели его перевели в палату интенсивной терапии.