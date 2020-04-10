Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого госпитализировали из-за коронавируса, сможет вернуться к руководству страной лишь через месяц. Об этом 10 апреля сообщил Интерфакс со ссылкой на Skynews

«Джонсон сделал такую же ставку и проиграл»: Золотарев о политике Лукашенко в условиях пандемии © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

«Я думаю, что особенно важно позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели», — цитирует издание исполняющего обязанности главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В канцелярии премьера сообщили, что Борис Джонсон в хорошем настроении.

COVID-19 у британского премьера диагностировали больше недели назад. В начале этой недели его перевели в палату интенсивной терапии.