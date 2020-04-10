Украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников поддерживать дружественные отношения с россиянами. Он сказал об этом на днях в интервью каналу «Эхо Киева», которое было опубликовано в YouTube

«Да хрен с тобой, Крым»: Усик высказался о принадлежности полуострова © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«У меня очень много знакомых, друзей в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло… То, что происходит — это просто жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, а дай бог, чтобы прошло мало, и мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли допустить, что такое вообще произошло?"… Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга. Соседа не бить, не обзывать его», — сказал Усик.

Спортсмен призвал также думать не о территориях и том, кому они принадлежат, а о людях, которые живут на этих землях.