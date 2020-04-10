На Украине с начала эпидемии зафиксировано 2203 случая коронавируса, 69 летальных, 61 пациентов выздоровели. Об этом 10 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

«По состоянию на 09:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 311 новых случаев», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 366 и 348 человек соответственно. Еще 254 и 196 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 140 случаев. За 100 случаев перешла также Винницкая область, где заболели 119 человек.

В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.

По состоянию на утро 10 апреля в центральную лабораторию поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.