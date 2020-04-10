Министры финансов Европейского союза согласовали пакет экономических мер, так называемый новый план Маршалла, в размере 540 млрд евро, направленный на спасение пострадавшей от последствий коронавируса экономики ЕС. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило издание «Европейская правда»

По словам министра финансов Португалии, президента еврогруппы Марио Сентено, 100 млрд евро из этой суммы пойдут на схему субсидирования зарплат, чтобы компании смогли сократить рабочее время, а не рабочие места.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления, против чего выступали Германия, Нидерланды и Австрия.

Готовый документ должен быть утвержден лидерами 27 стран Евросоюза.