По словам министра финансов Португалии, президента еврогруппы Марио Сентено, 100 млрд евро из этой суммы пойдут на схему субсидирования зарплат, чтобы компании смогли сократить рабочее время, а не рабочие места.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕМС) предоставит правительствам стран еврозоны дешевые кредиты общей суммой в 240 млрд евро.
Отмечается, что в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления, против чего выступали Германия, Нидерланды и Австрия.
Готовый документ должен быть утвержден лидерами 27 стран Евросоюза.