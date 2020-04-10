За сутки на коронавирус в балтийской республике протестировали свыше 3200 человек.
Режим строгого карантина власти страны продлили до 27 апреля. Гражданам страны запрещается выходить на улицу без медицинских масок. Нарушение этого правила грозит штраф. В республике эпидемия коронавируса унесла жизни 17 человек.
Ограничения будут действовать и во время пасхальных каникул с 11 по 13 апреля. Выезд из населенных пунктов ограничат.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире COVID-19 с начала пандемии подхватили более 1 млн 400 тысяч человек.