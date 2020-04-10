В Литве к утру 10 апреля подтвердилось 999 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sputnik Литва

Евросолидарность: Литва выделит Испании и Италии круглую сумму на борьбу с коронавирусом © REUTERS, mjb/IVE

Режим строгого карантина власти страны продлили до 27 апреля. Гражданам страны запрещается выходить на улицу без медицинских масок. Нарушение этого правила грозит штраф. В республике эпидемия коронавируса унесла жизни 17 человек.

Ограничения будут действовать и во время пасхальных каникул с 11 по 13 апреля. Выезд из населенных пунктов ограничат.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире COVID-19 с начала пандемии подхватили более 1 млн 400 тысяч человек.