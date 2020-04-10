Власти Нур-Султана планируют установить 10 тоннелей.
Первый дезинфекционный комплекс уже появился в детской многопрофильной больнице №3. Установка вырабатывает пар с антисептиком.
«Это позволяет за момент прохождения через комплекс максимально охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. Используют установку медики дважды в день — при выходе на работу и по окончании смены. Также сами пациенты могут проходить через тоннель», — рассказала директор больницы Ирана Шамкетова.
С 19 марта крупнейшие города Казахстана Алма-Ата и Нур-Султан закрыты на карантин. Всего в республике подтвердились более 800 случаев коронавируса, в том числе девять со смертельным исходом.