В столице Казахстана Нур-Султане на территории больниц установят дезинфекционные тоннели. Об этом 10 апреля сообщила пресс-секретарь мэра столицы Акмарал Олажбаева

На Украину не вернуться: коронавирус заблокировал тренера «Шахтера» в казахстанском отеле © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Первый дезинфекционный комплекс уже появился в детской многопрофильной больнице №3. Установка вырабатывает пар с антисептиком.

«Это позволяет за момент прохождения через комплекс максимально охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. Используют установку медики дважды в день — при выходе на работу и по окончании смены. Также сами пациенты могут проходить через тоннель», — рассказала директор больницы Ирана Шамкетова.

С 19 марта крупнейшие города Казахстана Алма-Ата и Нур-Султан закрыты на карантин. Всего в республике подтвердились более 800 случаев коронавируса, в том числе девять со смертельным исходом.