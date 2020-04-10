В среду, 8 апреля, завершились очередные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе. Киев и республики Донбасса договорились об обмене удерживаемыми лицами: в ДНР рассчитывают передать Киеву восемь человек и вернуть 10 своих, в ЛНР — 11 и восемь соответственно.
По словам уполномоченной по правам человека ЛНР Ольги Кобцевой, обмен должен состояться на следующей неделе — после 12 апреля. При этом, как уточнил Мирошник, стороны решили не устраивать процесс во время Пасхи, поэтому люди вернутся домой до следующих выходных.
«Определили конечную дату — 17 апреля. То есть до этого числа должны провести обмен. Людей не очень много — не 250 человек, а 37, поэтому потребуется гораздо меньше технической подготовки. Стороны смогут в рабочем порядке определить дату и место», — сообщил он.
По словам политика, 9 апреля Киев и республики должны были обменяться письмами и подтвердить конкретные списки.
Между тем, как сообщили изданию два источника, близкие к переговорному процессу, Киев и республики Донбасса должны согласовать окончательный день обмена не позднее грядущего понедельника, 13 апреля.
Несмотря на успехи в переговорах, стороны по-прежнему не могут реализовать формулу «всех на всех», которая прописана в Минских соглашениях. Как отметила Кобцева, гуманитарный аспект заставляет искать компромиссы.