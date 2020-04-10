Согласно соглашению стран ОПЕК+ Азербайджан обязуется сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей в сутки в мае и июне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго республики

В рамках нового соглашения Азербайджан сократит суточную добычу нефти на 164 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года.

«С 1 мая по 1 июля суточная добыча нефти в Азербайджане будет регулироваться в соответствии с согласованной квотой. В этот период Азербайджан должен сохранять суточную добычу в объеме 554 тыс. баррелей», — отмечается в сообщении.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

По словам министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, глобальную проблему стабилизации нефтяного рынка можно решить только «в условиях глобального сотрудничества».

Как сообщалось ранее, другие страны ОПЕК+, за исключением Мексики, договорились сократить суточную добычу нефти в разное время и в разных объемах.