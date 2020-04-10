Выплаты безработным гражданам Украины в связи с карантином составят от 1,8 тысяч до 8,4 тысяч гривен (4,9-23 тысячи рублей). Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook 9 апреля

Гончаров: На Украине число безработных может достигнуть 4 миллионов © скриншот с видео "112 Украина"

«Минимальная, "голая" сумма [выплаты безработным] на сейчас — 650 грн/мес. (1,8 тыс. руб. — ред.). Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1 800 грн/мес. Максимум — 8 408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1 800-8 400 гривен — вам насчитает по вашим данным работник Центра занятости по телефону», — рассказал Аваков.

По его словам, выплаты будут начисляться с первого дня подачи заявления. Заявку можно будет отправить онлайн, с гражданином свяжутся по телефону.

Также министр уточнил, что пенсионерам с месячным доходом менее 5 тысяч гривен (13,7 тысяч рублей) будет выплачиваться по 1 тысяче гривен. Дополнительные 500 гривен (1,3 тысячи рублей) получат люди старше 80 лет.

По оценкам специалистов Торгово-промышленной палаты Украины, в скором времени число вынужденно неработающих украинцев может достигнуть 4 миллионов.