За период карантина, объявленного на Украине 12 марта, число безработных в стране увеличилось более чем на полмиллиона человек — до 2 миллионов.
«Минимальная, "голая" сумма [выплаты безработным] на сейчас — 650 грн/мес. (1,8 тыс. руб. — ред.). Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1 800 грн/мес. Максимум — 8 408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1 800-8 400 гривен — вам насчитает по вашим данным работник Центра занятости по телефону», — рассказал Аваков.
По его словам, выплаты будут начисляться с первого дня подачи заявления. Заявку можно будет отправить онлайн, с гражданином свяжутся по телефону.
Также министр уточнил, что пенсионерам с месячным доходом менее 5 тысяч гривен (13,7 тысяч рублей) будет выплачиваться по 1 тысяче гривен. Дополнительные 500 гривен (1,3 тысячи рублей) получат люди старше 80 лет.
По оценкам специалистов Торгово-промышленной палаты Украины, в скором времени число вынужденно неработающих украинцев может достигнуть 4 миллионов.