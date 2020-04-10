В ближайшие выходные в Черновицкой области Украины будут введены дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба областной госадминистрации в Facebook 9 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим — буковинцев просят оставаться дома», — говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

Ранее Кабмин принял постановление об ужесточении с 6 апреля на Украине карантинных мер из-за вспышки коронавируса. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.

Кроме того, Кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21.