Согласно последним данным Минздрава, число инфицированных COVID-19 на Украине за сутки выросло с 1668 до 1892, 379 из которых — в Черновицкой области. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности рекомендовала всем западным областям страны ввести дополнительные ограничительные меры.
«С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим — буковинцев просят оставаться дома», — говорится в сообщении Черновицкой ОГА.
Ранее Кабмин принял постановление об ужесточении с 6 апреля на Украине карантинных мер из-за вспышки коронавируса. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.
Кроме того, Кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21.