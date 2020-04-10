Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, уступавший по количеству голосов делегатов бывшему вице-президенту США Джо Байдену, заявил, что борьба с распространением коронавируса для него как для члена Сената важнее

В интервью телеканалу MSNBC 9 апреля политик объяснил, почему объявил о выходе из президентской гонки.

«Думаю, в конечном счете на моё мнение повлияло то, что, будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна во время пандемии, а также в связи с тем, что уже не менее 17 млн человек потеряли работу. Я намерен сделать всё возможное для защиты трудящихся в стране во время экономического кризиса и для обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой», — заявил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Он сказал, что часть его сторонников призывала продолжать борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, несмотря на отставание от бывшего вице-президента США Джо Байдена по количеству делегатов от штатов, где праймериз уже прошли: 914 против 1 217 голосов соответственно. Для того, чтобы гарантировать себе участие в выборах, претендент от демократов должен заручиться поддержкой как минимум 1991 делегата. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

В тот же день президент США Дональд Трамп, который будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии, на брифинге в Белом доме выразил сомнение, что Сандерс действительно вышел из гонки, потому что сохранит полученные голоса делегатов. Таким образом, на партийном съезде делегаты могут проголосовать за его кандидатуру.

Истеблишмент Демократической партии изначально поддерживал Байдена, а партийные лидеры в интервью американским СМИ открыто говорили, что лучше пойдут на раскол партии, чем согласятся на то, что соперником Трампа от демократов станет Сандерс, чьи идеи называют слишком левыми.