По его словам, ситуация по-разному бьет по тем или иным странам.
Так, в Америке из-за сильного падения цен фактически исчезает средний бизнес, который занимается добычей нефти. Это маленькие компании, которых очень много в США.
«Нефть ведь очень сложная добыча. Торговать нефтью — это не то же самое, что торговать пивом. Когда продаешь пиво, то можешь налить из бочки пять стаканов, а потом сидеть и ждать, когда придут другие клиенты. Добыча нефти — это непрерывный процесс», — сказал Рар.
Он добавил, что в США все маленькие компании по добыче нефти воют. Они уже добыли свою нефть, но им приходится ее продавать, если считать галлонами, дешевле, чем пиво. Для них это катастрофа.
В России и Саудовской Аравии добычей нефти занимаются большие, стратегические компании. Им переносить кризис легче, чем маленьким американским компаниям.
«Сейчас все ждут того, что экономика в мире начнет выходить из кризиса, и тогда снова будет нужна нефть. Цены на нее возрастут», — добавил политолог.
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