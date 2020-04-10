Выгоду от нефтяного кризиса не получает никто, так как спад экономики виден всем странам. Об этом на днях сообщил немецкий политолог Александр Рар изданию Украина.ру

Ищенко описал, что станет с Саудовской Аравией, если цены на нефть и дальше будут низкими © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Так, в Америке из-за сильного падения цен фактически исчезает средний бизнес, который занимается добычей нефти. Это маленькие компании, которых очень много в США.

«Нефть ведь очень сложная добыча. Торговать нефтью — это не то же самое, что торговать пивом. Когда продаешь пиво, то можешь налить из бочки пять стаканов, а потом сидеть и ждать, когда придут другие клиенты. Добыча нефти — это непрерывный процесс», — сказал Рар.

Он добавил, что в США все маленькие компании по добыче нефти воют. Они уже добыли свою нефть, но им приходится ее продавать, если считать галлонами, дешевле, чем пиво. Для них это катастрофа.

В России и Саудовской Аравии добычей нефти занимаются большие, стратегические компании. Им переносить кризис легче, чем маленьким американским компаниям.

«Сейчас все ждут того, что экономика в мире начнет выходить из кризиса, и тогда снова будет нужна нефть. Цены на нее возрастут», — добавил политолог.

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