В рамках этой борьбы вполне возможно, подчеркнул эксперт, что Китай будет реализовывать какую-то инвестиционную активность, тем более что кроме как на Китай, странам региона в планах инвестиций больше не на кого рассчитывать.
«Это было и до вируса, это будет и после вируса. Но у Китая есть свои проблемы. Он перестраивает экономику, это болезненный процесс», — указал Грозин.
По его мнению, снижение экономической активности в КНР объясняется в том числе и внутрикитайскими причинами, и очень многое будет зависеть от того, как будет идти перестройка экономики, как Китай сумеет выйти из вируса, и многое другое.
То есть, как Китай будет вписываться в экономическую систему послевирусную, никто не знает, и от того, как Китай преодолеет кризисную полосу, будет зависеть, станет ли он активничать в Центральной Азии или предпочтет подождать, заключил собеседник издания.