Центральная Азия на глазах превращается в площадку, где американцы будут пытаться создать китайцам проблемы. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, приведет ли коронавирус к усилению китайского фактора в этой части мира

Фейки и антифундаментализм. Политолог Грозин об особенностях пандемии коронавируса в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Это было и до вируса, это будет и после вируса. Но у Китая есть свои проблемы. Он перестраивает экономику, это болезненный процесс», — указал Грозин.

По его мнению, снижение экономической активности в КНР объясняется в том числе и внутрикитайскими причинами, и очень многое будет зависеть от того, как будет идти перестройка экономики, как Китай сумеет выйти из вируса, и многое другое.

То есть, как Китай будет вписываться в экономическую систему послевирусную, никто не знает, и от того, как Китай преодолеет кризисную полосу, будет зависеть, станет ли он активничать в Центральной Азии или предпочтет подождать, заключил собеседник издания.