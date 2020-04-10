В 2018 году, пояснил эксперт, Нацбанк Кыргызстана изучил данные опроса 2800 семей, и выяснил, что три четверти получателей переводов мигрантов тратят на потребительские товары — еду, одежду, предметы быта.
«Эти деньги тратят также на торжества по всяким поводам — тои, в переводе с кыргызского языка. Известны случаи, когда за счёт переводов мигрантов выплачивались проценты по взятым ранее кредитам», — указал Орлов.
По его мнению, эти поступления сейчас никак не стимулируют экономику, поскольку на заработки мигрантов в стране покупают чаще всего импортные продукты и не спешат при этом вкладываться в свое дело или ценные бумаги.
В общем, сокращение переводов от мигрантов ставит перед их получателями вопрос: что важнее — «желудок» или традиции, заключил собеседник издания.