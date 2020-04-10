По прогнозам из-за ситуации с коронавирусом поступления от киргизских трудовых мигрантов в этом году сократятся на 15%, поэтому получателям этих средств придется урезать свои расходы. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

«Эти деньги тратят также на торжества по всяким поводам — тои, в переводе с кыргызского языка. Известны случаи, когда за счёт переводов мигрантов выплачивались проценты по взятым ранее кредитам», — указал Орлов.

По его мнению, эти поступления сейчас никак не стимулируют экономику, поскольку на заработки мигрантов в стране покупают чаще всего импортные продукты и не спешат при этом вкладываться в свое дело или ценные бумаги.

В общем, сокращение переводов от мигрантов ставит перед их получателями вопрос: что важнее — «желудок» или традиции, заключил собеседник издания.