На Украине никто не ведет статистику зараженных коронавирусом. Об этом на днях сообщил эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, если такая тенденция продолжится, имеет смысл отменить карантин.

«Карантин в принципе имеет смысл только тогда, когда ты его вводишь с какими-то целями. Причем эти цели, на самом деле, должен озвучивать министр здравоохранения. И сегодня министр здравоохранения заявил, что бесплатно будут лечить исключительно больных средней тяжести и тяжелобольных. А вот все остальные пусть сами занимаются собой. Это говорит о том, что денег нет», — добавил эксперт.

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