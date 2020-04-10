«Если посмотреть с начала марта, то никакой динамики нет, потому что на каждый следующий день процент заболевших увеличивается на столько же, что и днем ранее. А в последние пару дней [данные] демонстрируют и вовсе отрицательную динамику», — сказал Гаврилечко.
По его словам, если такая тенденция продолжится, имеет смысл отменить карантин.
«Карантин в принципе имеет смысл только тогда, когда ты его вводишь с какими-то целями. Причем эти цели, на самом деле, должен озвучивать министр здравоохранения. И сегодня министр здравоохранения заявил, что бесплатно будут лечить исключительно больных средней тяжести и тяжелобольных. А вот все остальные пусть сами занимаются собой. Это говорит о том, что денег нет», — добавил эксперт.
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